ФОТО: 69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток

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В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой, на нем 69-летняя Примадонна позирует в неоднозначном наряде.
Пугачева, которая в последнее время сильно похудела, выбрала образ, который больше подошел бы девочке-подростку, отмечает портал Lady.
Певица надела короткую юбку, бейсболку и красные ботинки со звездочками.
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