ФОТО: 69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток

В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой, на нем 69-летняя Примадонна позирует в неоднозначном наряде.

Пугачева, которая в последнее время сильно похудела, выбрала образ, который больше подошел бы девочке-подростку, отмечает портал Lady.

Певица надела короткую юбку, бейсболку и красные ботинки со звездочками.