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Новости. От читателей
08:21, 22 Ноября 2018

ФОТО: В Петрозаводске после обращения жителя колодцы прикрыли досками и камнями

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Житель Петрозаводска, предупредивший власти об открытых колодцах, представляющих опасность для людей, рассказал, как чиновники справились с решением проблемы.

Напомним, в конце сентября в редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который сообщил, что обнаружил в городе в местах, где гуляет большое количество людей, открытые канализационные люки. Он сфотографировал открытые колодцы и указал конкретные места, где они находятся.

Как оказалось, власти отреагировали на обращение жителя и нашу публикацию.

"Администрация организовала закрытие колодцев. Вот как теперь они выглядят: правда очень надежно?!" - написал нам неравнодушный горожанин.

Видимо, чугунных крышек, чтобы закрыть колодцы, в городе не нашлось. 

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Комментарии

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Хаос
2018-11-22 08:54:04
Две руки поднять над своей головой, создать ими угол 90 гр. и сказать: - я в домике.
Главное сказать людям, что объект есть, а какой он это уже не важно.
Гость
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