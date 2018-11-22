08:21, 22 Ноября 2018
ФОТО: В Петрозаводске после обращения жителя колодцы прикрыли досками и камнями
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Житель Петрозаводска, предупредивший власти об открытых колодцах, представляющих опасность для людей, рассказал, как чиновники справились с решением проблемы.
Напомним, в конце сентября в редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который сообщил, что обнаружил в городе в местах, где гуляет большое количество людей, открытые канализационные люки. Он сфотографировал открытые колодцы и указал конкретные места, где они находятся.
Как оказалось, власти отреагировали на обращение жителя и нашу публикацию.
"Администрация организовала закрытие колодцев. Вот как теперь они выглядят: правда очень надежно?!" - написал нам неравнодушный горожанин.
Видимо, чугунных крышек, чтобы закрыть колодцы, в городе не нашлось.
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