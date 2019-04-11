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Новости. Общество
21:30, 11 Апреля 2019
фото: официальный постер к КФ "Капитан Марвел"

ФОТО: Актер Джуд Лоу в маленьких белых плавках никого не оставил равнодушным на пляже

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46-летний актёр продемонстрировал, что он в прекрасной физической форме, раздевшись до крошечных белых плавок на пляже в Венеции.

В ноябре 2019 года ожидается выход второго сезона сериала Паоло Соррентино о папе римском, который будет называться "Новый Папа". Главную роль вновь исполнит Джуд Лоу.

Как пишет life, когда актер прогуливался по пляжу в крошечных плавках, вокруг него играли в волейбол девушки в бикини, а позже к прогулке по морскому побережью присоединилась коллега по первому сезону — актриса Людивин Санье.


Фото: © CIAOPIX / BACKGRID, THE MEGA AGENCY

В шоу она сыграла Эстер, которая должна была соблазнить своенравного и молодого католического папу Пия XIII, чтобы шантажом вынудить его отречься от престола. Очевидно, что во втором сезоне они продолжат общаться — и это общение будет тесным.


Фото: © CIAOPIX/BACKGRID

Второй сезон должен дать ответы на вопросы, которые мучают зрителей с 2016 года. Съёмки начались всего несколько месяцев назад, а сюжетные повороты держатся в секрете. Известно, что к актёрскому составу присоединился Джон Малкович.


Фото: © THE MEGA AGENCY

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