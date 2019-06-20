ФОТО: Активист Петрозаводска вышел к правительству Карелии с призывом сменить главу МВД

Василий Калюта требует сменить руководство МВД, потому что "в полицию не дозвониться и помощи не дождаться".

Сегодня утром, 20 июня, у здания правительства Карелии на проспекте Ленина появился человек с плакатом, на котором было написано: "Сменить министра МВД. Не дозвониться до полиции, не дождаться приезда полиции. Вместо приезда делят территории. Допустили воровство. Путин В.В. на эти вопросы не ответит".

Журналистам мужчина рассказал, что он, Василий Калюта, вышел с протестом к правительству, чтобы обратить внимание на проблему.



фото Столицы на Онего

"У нас в кооперативе "Кукко", в сторону свалки 8 километр, стояла старая "Волга", увидел что машину тащат какие-то люди, - рассказал Калюта, - остановил их, перекрыл проезд и сразу в полицию позвонил. Где-то 50 минут ждал, когда приедет полиция. У нас две потасовки было, даже вот фингал есть. Целый час ждал сотрудников, хотя рядом есть "Лента" и там есть машина, и сидят там росгвардейцы. Им там 200 м проехать, разобраться в ситуации. У нас председатель кооператива тоже не мог дозвониться до полиции. В полицию не дозвониться, помощи не дождаться".



Василий Калюта/фото Столицы на Онего

На вопрос, почему он вышел плакатом к правительству, ответил: "Я свое дело сделал - обратил на эту проблему внимание. Если бы каждый десятый так делал, то может быть, что-то изменилось. Должны же обратить внимание на это".