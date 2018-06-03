ФОТО: Александр Кержаков сыграл в футбол на стадионе в Медвежьегорске

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков и полузащитник футбольного клуба «Тосно» Владимир Быстров побывали в Медвежьегорске.

Визит Кержакова и Быстрова в районный центр организовал настоятель Храма святителя Николая в поселке Повенец Роман Соболев.

Именитые футболисты на городском стадионе Медвежьегорска пообщались с молодёжью, раздали автографы, сфотографировались со всеми желающими и провели мастер-класс.



Для развития юношеского футбола на территории Медвежьегорского района протоиерей Роман Соболев предложил проводить ежегодный футбольный турнир на кубок Александра Кержакова. Выслушав предложение и доводы настоятеля храма, футболист дал своё согласие на участие в нём.

"В ближайшее время мы должны будем определиться с датой и форматом соревнований, составить положение о турнире и обсудить детали…" - прокомментировал настоятель храма.