ФОТО: В Петрозаводске "заминировали" детский сад

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Воспитанников детского сада №112 на Древлянке эвакуировали из-за сообщения о подозрительных предметах в здании, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия.
Как рассказала директор детского сада №112 Татьяна Волнухина, поступило сообщение, что в детсаду обнаружены подозрительные предметы.
На место присшествия были вызваны оперативные службы. Дети эвакуированы в школу №42 (Академический лицей). Территория детского сада оцеплена.
После проверки территории обнаружено два пакета, которые не представляют опасности.
Ранее сообщалось о проведении 13-15 ноября учения силовиков в Петрозаводске.
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