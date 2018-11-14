ФОТО: В Петрозаводске "заминировали" детский сад

Воспитанников детского сада №112 на Древлянке эвакуировали из-за сообщения о подозрительных предметах в здании, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия.

Как рассказала директор детского сада №112 Татьяна Волнухина, поступило сообщение, что в детсаду обнаружены подозрительные предметы.

На место присшествия были вызваны оперативные службы. Дети эвакуированы в школу №42 (Академический лицей). Территория детского сада оцеплена.

После проверки территории обнаружено два пакета, которые не представляют опасности.

Ранее сообщалось о проведении 13-15 ноября учения силовиков в Петрозаводске.