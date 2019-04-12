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Новости. Происшествия
07:25, 12 Апреля 2019
фото: группа ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА, https://vk.com/lahden

ФОТО: Два часа понадобилось пожарным, чтобы потушить сарай в Лахденпохье

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Хозяйственная постройка загорелась накануне в Карелии в городе Лахденпохья.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в среду 11 апреля в 16:13 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (в составе 9 человек, 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Лахденпохья, ул. Полевая.

Пожар удалось ликвидировать в 18:20.

Пострадавших нет.

Фото с места событий - группа ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА, https://vk.com/lahden

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