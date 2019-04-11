ФОТО: Две точки несанкционированной торговли попытались ликвидировать в Петрозаводске

Очередной рейд по противодействию несанкционированной торговле прошел сегодня в Петрозаводске, сообщил в администрации города.

Мероприятия по пресечению незаконной уличной коммерции ведутся по поручению главы города.

Во время рейда специалисты управления потребительского рынка и работники "Автоспецтранс" ликвидировали восемь объектов для ведения несанкционированной торговли.

Мероприятия прошли вблизи дома №32 по улице Антикайнена и дома №60 по Октябрьскому проспекту. Демонтированы и вывезены на свалку строительные детали и легковозводимые конструкции, используемые для оборудования нелегальных торговых рядов.

В мэрии напомнили, что рейды проходят совместно с сотрудниками полиции, налоговой инспекции, судебными приставами, таможенниками, специалистами Управлений ветеринарии и Россельхознадзора.