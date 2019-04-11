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Новости. Общество
10:42, 11 Апреля 2019
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

ФОТО: Две точки несанкционированной торговли попытались ликвидировать в Петрозаводске

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Очередной рейд по противодействию несанкционированной торговле прошел сегодня в Петрозаводске, сообщил в администрации города.

Мероприятия по пресечению незаконной уличной коммерции ведутся по поручению главы города.

Во время рейда специалисты управления потребительского рынка и работники "Автоспецтранс" ликвидировали восемь объектов для ведения несанкционированной торговли.

Мероприятия прошли вблизи дома №32 по улице Антикайнена и дома №60 по Октябрьскому проспекту. Демонтированы и вывезены на свалку строительные детали и легковозводимые конструкции, используемые для оборудования нелегальных торговых рядов.

В мэрии напомнили, что рейды проходят совместно с сотрудниками полиции, налоговой инспекции, судебными приставами, таможенниками, специалистами Управлений ветеринарии и Россельхознадзора.

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Комментарии

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Американец
2019-04-11 10:50:17
правильно, еще все ларьки надо убрать с зелеными буквами
кир
2019-04-11 10:49:47
Очередное враньё власти. Торговлю уличную они не ликвидируют годами и кто-то регулярно берет откаты.
Американец
2019-04-11 11:01:05
кир, есть факты взяток - иди в полицию, а так это ложь, за котороую тебя надо судить, подлиза яблочная
Беня
2019-04-11 11:17:23
Американец, "подлиза яблочная" - это новое слово в местной социологии :)
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