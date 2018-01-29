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Новости. Общество
16:27, 29 Января 2018
фото: https://vk.com/consulateinptz

ФОТО: Финский консул пообщался с карельскими учеными

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Консул Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминен побывал с визитом в Карельском научном центре РАН и музее геологического института.

"В ходе встречи консула познакомили с деятельностью академии, также речь шла о недавно открытом национальном парке Ладожские шхеры и об уникальной карельской березе, которая чаще всего встречается именно в Финляндии и в Карелии", - сообщается в паблике консульства Финляндии в Петрозаводске в "ВКонтакте".


фото: https://vk.com/consulateinptz


фото: https://vk.com/consulateinptz

Ранее Тарво Ниеминен посетил петрозаводскую гимназию №17.

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Комментарии

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елпидифор
2018-01-29 18:53:35
Вообще-то, правильно будет не финский, а финляндский консул.
кир
2018-01-29 18:21:31
Что бы ещё оттяпать у карельцев? Поколение молодых и умных уже украли.
однозначно
2018-01-29 17:00:22
" Карельские учоные ". Так правильно.
Гость
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