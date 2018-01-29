ФОТО: Финский консул пообщался с карельскими учеными

Консул Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминен побывал с визитом в Карельском научном центре РАН и музее геологического института.

"В ходе встречи консула познакомили с деятельностью академии, также речь шла о недавно открытом национальном парке Ладожские шхеры и об уникальной карельской березе, которая чаще всего встречается именно в Финляндии и в Карелии", - сообщается в паблике консульства Финляндии в Петрозаводске в "ВКонтакте".

Ранее Тарво Ниеминен посетил петрозаводскую гимназию №17.