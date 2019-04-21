ФОТО: Фура упала в озеро в Карелии

В Пряжинском районе автопоезд съехал с трассы и упал в озеро.

В ночь 20 апреля в 3.00 на первом километре автодороги "Крошнозеро-Эссойла" на относительно прямом участке дороги седельный тягач Mercedes-Benz съехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в озеро, сообщает "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"К счастью, обошлось без жертв, уточняется на сайте, - по одной из версий, водитель уснул за рулём".

Обстоятельства происшествия уточняются.



фото ДТП Петрозаводска и Карелии