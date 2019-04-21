ФОТО: Фура упала в озеро в Карелии

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В Пряжинском районе автопоезд съехал с трассы и упал в озеро.
В ночь 20 апреля в 3.00 на первом километре автодороги "Крошнозеро-Эссойла" на относительно прямом участке дороги седельный тягач Mercedes-Benz съехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в озеро, сообщает "ДТП Петрозаводска и Карелии".
"К счастью, обошлось без жертв, уточняется на сайте, - по одной из версий, водитель уснул за рулём".
Обстоятельства происшествия уточняются.
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