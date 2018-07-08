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Новости. Общество
11:57, 08 Июля 2018
фото: Фото со страницы Артура Парфенчикова в "ВКонтакте"

ФОТО: Главу Карелии закормили и задарили в Беломорске

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Артур Парфенчиков рассказал, как отметил День республики в Беломорске и в каком городе состоится празднование в следующем году.

В минувшую субботу в Беломорске состоялось празднование Дня Карелии.

"Центральным событием праздника в Беломорске стала выставка достижений Муниципальных районов и городских округов Карелии, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, - каждый, кто ее посетил, смог убедиться в том, что наша земля плодородна и благодарна тем, кто на ней по-настоящему трудится. Здесь были представлены творческие работы мастериц, товары и продукты местного производства: молочные продукты, сыры, мед, разные сорта кваса и морсы из карельских ягод, варенье, продукция из дикоросов, чай, рыба и многое-многое другое. Каждый район презентовал все самое лучшее, чем богат. Беломорчане и гости города смогли познакомиться с особенностями и достижениями каждого уголка Карелии".

Глава Карелии поблагодарил северный город за "горячий прием".

"Совсем закормили и задарили! Положительных эмоций хватит на целый год – до следующего дня Карелии, который, кстати, отпразднуем в Медвежьегорске. Пусть процветает наша Карелия – самый красивый и любимый край на земле! А карельская клубника – самая вкусная в мире!"

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