Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:40, 03 Мая 2019
фото: Инстаграм

ФОТО: Глюк'oZa похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Загрузка...

Известная российская певица отмечает майские праздники в Испании в звездной компании.

Как пишет Комсомольская правда, первое мая многие звезды отмечают не в России, а на теплых курортах. Певица Глюк'oZa тоже решила отметить Первомай в бикини: Наталья Ионова поделилась в Инстаграме соблазнительным пляжным снимком. Артистка поздравила поклонников с праздниками и с началом мая. На фото 32-летняя звезда позирует в белом бикини с модными высокими трусиками в стиле ретро, подчеркнувшими ее женственные изгибы.

- Ну что?! Врываемся в май?! – подписала фото Наталья.

Певица вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, улетела в отпуск в Испанию. Супруги облюбовали курорт Марбелья, на котором они отдыхают уже много лет подряд. На майские праздники в Марбелье высадился целый звездный десант: по соседству с Глюк'oZой и ее мужем в апартаментах поселились участник "Квартета И" Леонид Барац, режиссер Марюс Вайсберг и Лева Би-2.

Праздник 1 мая знаменитости отметили, устроив турнир по пляжному волейболу, в котором принял участие и муж певицы Александр Чистяков. Сама Глюк'oZa в спортивном состязании не участвовала и только активно болела за любимого. В перерыве Наталья решила поддержать игроков и вышла на поле в бикини со шлангом в руках. Принимая соблазнительные позы, артистка полила песок водой.

Глюк'oZa часто радует подписчиков своего микроблога сексуальными снимками: в ее Инстаграме много фотографий, где Наталья позирует в бикини, и гламурных фотосессий в нижнем белье и без него. 32-летняя певица в отличной форме - так почему бы не похвастаться красивой фигурой? Певица регулярно посещает спортзал и занимается йогой. К слову, йога - это семейное увлечение Натальи и Александра: 46-летний Чистяков выглядит очень подтянутым благодаря регулярным упражнениям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.04.2019, 10:23
ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана
03.05.2019, 12:40
Стали известны подробности столкновения грузовика и электропоезда "Ласточка" в Карелии
03.05.2019, 10:19
ФОТО: В Петрозаводске очевидцы сообщили о падении части крыши жилого дома
02.05.2019, 09:47
ФОТО и ВИДЕО: Снегопад накрыл северные районы Карелии
27.04.2019, 16:59
В Петрозаводске открытым пламенем горит балкон многоэтажки
03.05.2019, 11:25
СРОЧНО: В Лахденпохском районе Карелии грузовик столкнулся с электропоездом "Ласточка", есть пострадавшие

Аналитика

01.05.2019 07:00
Обществоведение
Встречайте дачный сезон во всеоружии
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
Учебный центр для будущих офтальмологов Карелии
30.04.2019 18:37
Опережая время
30.04.2019 10:57
Еще один уютный парк появится в Петрозаводске
29.04.2019 16:45
Завод "Славмо" открыл новую площадку по розливу артезианской воды
29.04.2019 12:34
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2019 14:26
Частная жизнь
"Я ремонтирую людей" 1
Эдуард Беседин – врач-офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением Офтальмологического центра Карелии, который стоял у истоков появления в нашей республике такого метода удаления катаракты, как факоэмульсификация.
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
Бизнес с риском для жизни
25.04.2019 09:57
Деньги нашли в карманах инвалидов 2
24.04.2019 09:14
архив чтиво

Медиа

Первомай 2019: Шествие
01.05.2019 17:56
все фото и видео

Опрос

Что для вас 1 мая?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»