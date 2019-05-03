ФОТО: Глюк'oZa похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Известная российская певица отмечает майские праздники в Испании в звездной компании.

Как пишет Комсомольская правда, первое мая многие звезды отмечают не в России, а на теплых курортах. Певица Глюк'oZa тоже решила отметить Первомай в бикини: Наталья Ионова поделилась в Инстаграме соблазнительным пляжным снимком. Артистка поздравила поклонников с праздниками и с началом мая. На фото 32-летняя звезда позирует в белом бикини с модными высокими трусиками в стиле ретро, подчеркнувшими ее женственные изгибы.

- Ну что?! Врываемся в май?! – подписала фото Наталья.

Певица вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, улетела в отпуск в Испанию. Супруги облюбовали курорт Марбелья, на котором они отдыхают уже много лет подряд. На майские праздники в Марбелье высадился целый звездный десант: по соседству с Глюк'oZой и ее мужем в апартаментах поселились участник "Квартета И" Леонид Барац, режиссер Марюс Вайсберг и Лева Би-2.

Праздник 1 мая знаменитости отметили, устроив турнир по пляжному волейболу, в котором принял участие и муж певицы Александр Чистяков. Сама Глюк'oZa в спортивном состязании не участвовала и только активно болела за любимого. В перерыве Наталья решила поддержать игроков и вышла на поле в бикини со шлангом в руках. Принимая соблазнительные позы, артистка полила песок водой.

Глюк'oZa часто радует подписчиков своего микроблога сексуальными снимками: в ее Инстаграме много фотографий, где Наталья позирует в бикини, и гламурных фотосессий в нижнем белье и без него. 32-летняя певица в отличной форме - так почему бы не похвастаться красивой фигурой? Певица регулярно посещает спортзал и занимается йогой. К слову, йога - это семейное увлечение Натальи и Александра: 46-летний Чистяков выглядит очень подтянутым благодаря регулярным упражнениям.