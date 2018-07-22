ФОТО и ВИДЕО: Автофестиваль в Гирвасе – как это было

Жители Карелии поделились в соцсети фото и видео с ралли "Каменный триал2 в Гирвасе.

В минувшую субботу 21 июля в Кондопожском районе Карелии в Гирвасе прошел 10-й, юбилейный, автофестиваль.

На фестивале водители на мощных внедорожниках преодолевают бездорожье: форсируют реки, переваливаются через скалы – в общем, сознательно бьют свои машины.

За всем происходящим наблюдают гости автофестиваля.

Фото и видео опубликованы в паблике "Клуб друзей Кондопоги".