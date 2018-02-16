ФОТО и ВИДЕО: Как создаются скульптуры на набережной Петрозаводска

Участники конкурса снежных и ледовых скульптур приступили к их созданию на набережной Онежского озера.

Многие из снежных скульптур кажутся почти готовыми, а вот ледовые изваяния пока еще в начальной стадии.

Всего на участие в XVII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур было подано 46 заявок. Сейчас на набережной работает 31 команда, к финалу конкурса скульпторы должны будут изготовить 11 произведений изо льда и 20 – из снега. Победителей определит профессиональное жюри.

Смотрим фото и видео, как художники ваяют свои произведения.