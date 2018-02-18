ФОТО И ВИДЕО: Как в Петрозаводске отгуляли "Гиперборею-2018"

В субботу завершился Международный зимний фестиваль "Гиперборея" с конкурсами, хороводами, "зимней калакундой", фаер-шоу и фейерверком.

В минувшую субботу многие петрозаводчане и гости столицы Карелии провели на Онежской набережной, где с утра по позднего вечера их ждали различные мероприятия главного праздника зимы в республике – фестиваля "Гиперборея".

В Петрозаводске в 17-й раз прошел международный конкурс снежных скульптур. Горожане с удовольствием фотографировались у 11 фигур изо льда и 20 скульптур из снега. Гости праздника заходили в чертог Борея, где можно было посидеть на светящемся троне, попробовать особый грок и отправить открытку с помощью бореевской почты. Горожане могли продегустировать лохикейто на фестивале "Зимняя Калакунда" и карельский чай на чайном фестивале "ЧайFest". Фото с гуляний можно посмотреть здесь.

Не оставило равнодушным петрозаводчан выступление гостей из Санкт-Петербурга. Fire-show повышенной сложности с элементами экстрима представил театр огня и света "Без границ". Смотрим видео номеров питерцев здесь.

Завершился фестиваль традиционным фейерверком. Огненный спектакль более чем из трехсот залпов крупнокалиберных салютных установок украсил в субботу вечернее небо над Петрозаводском. Как это было, смотрим здесь.