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Новости. Общество
15:31, 26 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Посмотрите, как выглядит Перинатальный центр Карелии изнутри

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Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел внутреннее убранство нового Перинатального центра Карелии, который строили четыре года.

Строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.

На одном из последних заседаний глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что строительные работы все завершены, сейчас ведутся юридические процедуры по оформлению здания и оборудования. Ростех дал семь лет гарантии на здание.

"На мой взгляд, есть основания ожидать начало деятельности центра к концу ноября", - сказал Парфенчиков.

А пока Перинатальный центр еще не распахнул свои двери для посетителей, фотограф "Столицы на Онего" побывал внутри здания и все запечатлел.

Помимо огромного светлого холла с мягкими диванами рожениц ждут палаты, оборудованные по последнему слову техники, рассчитанные на одного-двух человек, а не 10-12, как раньше. Все кабинеты также оснащены современным оборудованием.

Теперь не придется лежать на проваливающихся кроватях и караулить, когда освободится душ, не надо опасаться, что у ребенка попадет рука между решетками кювета, похожего на корзину из магазина, как это было в старых роддомах.

В новом центре есть даже ванна на подъемнике, кнопки вызова персонала, уютная комната для приема пищи и еще много удобств. Из окон открывается прекрасный вид на город.

Смотрите все в нашем фото и видеорепортаже.

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

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David
2018-11-26 17:13:37
Печальная картина! На эти деньги можно было модернизировать родильные отделения во все республике и перинатальный цент в Петрозаводске. Которого к стати, было более чем достаточно.
Беня
2018-11-26 17:05:41
Красота-то какая, ляпота! И всю эту ляпоту со временем сломают и за#рут....
Я только не понял, а где кровати с осциллографами? Во всех приличных импортных кИнах, когда показывают больнички, там все кровати с осциллографами, которые чертят на экране загогулины и пищат в такт пульсу. Не ровен час кто спросит, а у нас, фьюить! нету.... :)
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