ФОТО и ВИДЕО: Пожар охватил два этажа жилого дома в Петрозаводске

В карельской столице в среду произошел серьезный пожар в общежитии на Ключевой, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Пожар случился в общежитии (дом №28 по улице Судостроительной). Огнем были повреждены хозяйственные помещения на восьмом этаже на площади 15 кв. метров и на девятом этаже на площади 5 кв. метров.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались пожарные подразделения по рангу пожара "1 БИС".