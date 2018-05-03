ФОТО и ВИДЕО: Пожар охватил два этажа жилого дома в Петрозаводске

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В карельской столице в среду произошел серьезный пожар в общежитии на Ключевой, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Пожар случился в общежитии (дом №28 по улице Судостроительной). Огнем были повреждены хозяйственные помещения на восьмом этаже на площади 15 кв. метров и на девятом этаже на площади 5 кв. метров.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались пожарные подразделения по рангу пожара "1 БИС".
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