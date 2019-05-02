ФОТО и ВИДЕО: Снегопад накрыл северные районы Карелии

ГИБДД советует водителям быть осторожнее, особенно тем, кто "переобулся" на летнюю резину.

В паблике "Госавтоинспекция Карелии" 1 мая появилось видео, которое прислал водитель из поселка Калевала.

"Зима не отступает. На севере Карелии на дорогах снежная шуга, - сообщается в паблике ГИБДД в комментарии к видео, - водители, выбирайте скорость движения в соответствии с дорожным и условиями, особенно если автомобиль на летней резине".

Фото засыпанной снегом Костомукши, Кеми и трассы "Лоухи - Кемь" опубликовали в соцсети жители Карелии.



трасса Лоухи-Кемь/фото Игорь Прокопук



Кемь/фото Наталья Фурсова



Костомукша/фото Сергей Хорошавин