ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

На Древлянке водитель иномарки вылетел с трассы и перевернулся.

Авария с участием легкового автомобиля Opel Vectra произошла 29 мая, в среду, в 16 часов 17 минут, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии.

Автомобиль перевернулся на Лесном проспекте, недалеко от пересечения с улицей Сыктывкарская.

Машина двигалась по Лесному проспекту в сторону Чапаевского кольца, затем произошло ее столкновение с другим двигавшимся в попутном направлении транспортным средством. По одной из версий, автомобили столкнулись в момент перестроения.

После столкновения бортами, предположительно, с Фольксвагеном Опель выехал вправо за пределы дорожного полотна на газон и врезался правым передним крылом в железобетонную опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети.

После наезда на препятствие легковой автомобиль орокинулся на крышу. По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель.

Момент происшествия зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".