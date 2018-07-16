ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи

В карельской столице в воскресенье прошел крестный ход в память о расстреле семьи Романовых.

В Петрозаводске в память о 100-летии гибели царской семьи Романовых прошёл крестный ход от храма Пантелеймона на Древлянке до собора Александра Невского с остановкой для молебна на площади Кирова.

Крестный ход сопровождал патруль ДПС, останавливавший машины на переходах, а также кинолог с собакой и сотрудники полиции.

Смотрим фото и видео.