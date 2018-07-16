Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:05, 16 Июля 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи

По теме

В Петрозаводске пять управляющих компаний завершили подготовку домов к зиме
16.07.18 13:40
ФОТО: Петрозаводчане "вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам"
16.07.18 12:51
Авиационный полк в Карелии пополнился тремя новыми самолетами
16.07.18 12:28
Все новости
Загрузка...

В карельской столице в воскресенье прошел крестный ход в память о расстреле семьи Романовых.

В Петрозаводске в память о 100-летии гибели царской семьи Романовых прошёл крестный ход от храма Пантелеймона на Древлянке до собора Александра Невского с остановкой для молебна на площади Кирова.

Крестный ход сопровождал патруль ДПС, останавливавший машины на переходах, а также кинолог с собакой и сотрудники полиции.

Смотрим фото и видео.

По теме

В Петрозаводске пять управляющих компаний завершили подготовку домов к зиме
16.07.18 13:40
ФОТО: Петрозаводчане "вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам"
16.07.18 12:51
Авиационный полк в Карелии пополнился тремя новыми самолетами
16.07.18 12:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2018-07-16 13:33:58
Монархисты типа Шульгина и весь генералитет сами убедили императора отречься, до сих пор не покаялись.
Leopol'd
2018-07-16 12:55:35
Идеальное фото на ссылке "МЕДИА"!
Администрация города и крестный ход! В идеале надо было вокруг поводить.
:-)
Orava
2018-07-16 13:21:24
Leopol'd, попам нельзя зубки государству показывать, а то от бюджетного корыта отгонят.
кир
2018-07-16 11:53:48

Мизантроп. Системный подход позволяет рассмотреть любую проблему с разных сторон, а не быть упёртым на одной точке зрения. Пользуюсь разными источниками давно. И теми, которые ты предлагаешь. :)
Мизантроп
2018-07-16 12:22:45
кир, Какой нахрен еще системный подход. Есть только один научный метод познания окружающего мира - диалектический материализм, имеющий спец.приложение - исторический материализм.
Нет, ты все таки берись за ум пока не поздно. А то будете опять под ногами путаться как в октябре 17г.
однозначно
2018-07-16 11:44:50
У разных фанатиков и развлекушки разные. На ряженых глубоко пофиг. Больше всего жалко служебно-розыскную собаку на такой жаре.
Горожанин
2018-07-16 11:43:56
Других проблем у большевиков не было, кроме как с царской семьей возиться. Вранье ...
dgin
2018-07-16 11:32:39
Крестный ход против повышения пенсионного возраста прихожанам попы не пробовали провести . До фонаря дела мирские , свои карманы набить бы .
credo
2018-07-16 10:49:42
Французы и англичане по поводу своих казненных правителей так не переживают, а французы еще и День взятия Бастилии празднуют.
Горожанин
2018-07-16 10:47:57
Это мероприятие было согласовано и разрешено властями?
Orava
2018-07-16 10:39:41
цирк уехал, клоуны остались
NIK
2018-07-16 10:27:57
Больше то не чем заниматься как царя вспоминать , сто лет назад. Реальная то жизнь народа церковь не интересует .
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
12.07.2018, 16:20
Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста
10.07.2018, 19:40
Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

Аналитика

12.07.2018 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 2
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 9
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
Сегодня 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»