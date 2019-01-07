ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска встретили Рождество

В ночь на понедельник православные христиане встретили Рождество Христово.

В ночь с 6 на 7 января верующие Карелии отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово.

Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В храмах в эту ночь проходит богослужение Рождества Христова.

Ранее митрополит Константин выступил с поздравлением православных Карелии с Рождеством Христовым.