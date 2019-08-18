ФОТО: Ирина Мирошник погуляла на Фестивале уснувших деревень

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила Фестиваль уснувших деревень в селе Кончезеро, сообщили в администрации города.

В селе Кончезеро Кондопожского района 17 августа состоялся третий Фестиваль уснувших деревень. Праздник развернулся возле корпусов чугунолитейного завода, который был возведён по указу Петра I в 1707 году. Организаторам удалось объединить разные эпохи заводской слободы и представить несколько исторических сюжетов из разных столетий.



администрация Петрозаводска

Для гостей была продумана разнообразная программа. А изюминкой стала ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества, на которой можно отыскать сувениры, выполненные в различных техниках, на любой вкус.



администрация Петрозаводска

В программе фестиваля – разнообразные концертные номера, а также множество мастер-классов и интерактивных развлечений.



администрация Петрозаводска



администрация Петрозаводска