ФОТО: Ирина Аллегрова выступила в лосинах, поклонники в шоке

66-летняя Ирина Аллегрова шокировала своих фанатов: на концерте "Песня года" в Дюссельдорфе певица появилась в "гусарском" фраке и облегающих лосинах.

Об этом пишет портал Lady.

Снимок, на котором артистка запечатлена вместе с Сергеем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой, моментально разлетелся по Сети, а наряд Аллегровой стал предметом жарких споров.

Некоторые поклонники хвалили Ирину за внешний вид и отмечали, что выглядит она ровесницей 46-летней Кудрявцевой.

Но большинство все же осудило наряд Аллегровой и назвало его "вульгарным".

"Лосины явно не украшают", "Аллегрова в лосинах, ну и видок, лучше бы платье надела", "Лосины подкачали слегка", "Выглядят все отлично! Но вот смотреть на Аллегрову просто не хочется, как похабно и отвратительно ведет себя на концертах", "Ну, пах надо бы прикрыть", — отметили пользователи Сети.