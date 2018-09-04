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Новости. Происшествия
06:40, 04 Сентября 2018

ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

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ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Петрозаводске ночью на улице Сулажгорской.

Появились сведения и фото с места ДТП, которое произошло в столице Карелии ночью 1 сентября, около 02-30. Поскольку в аварии, к счастью, обошлось без жертв, она не попала в официальные сводки ГИБДД.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей Lada Priora, Daewoo Nexia, ВАЗ-2111 и Chevrolet произошла на улице Сулажгорская, у дома №20.

По одной из версий, сначала столкнулись двигавшиеся по улице Сулажгорская Lada Priora и Daewoo Nexia. После этого автомобиль Lada отбросило за пределы проезжей части на припаркованные у жилого дома ВАЗ-2111 и Chevrolet. Удар был такой силы, что "одиннадцатую" буквально впечатало в металлический забор.

Как dtpptz сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Lada Priora управлял транспортным средством с признаками опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования на месте происшествия, был отстранен от управления автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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