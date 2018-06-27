ФОТО: Как будет выглядеть "Скамья примирения", которую установят возле Дворца бракосочетаний
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Ко Дню города в Петрозаводске, возле Дворца бракосочетаний, установят два новых арт-объекта. В городском управлении культуры показали один из них.
Ранее в городской администрации сообщили, что ко Дню города, 30 июня, на площадке возле Дворца бракосочетаний на средства спонсоров установят две уличных скамьи авторской работы. Арт-объекты получили название "Скамья влюбленных" и "Скамья примирения", на их создание потребовалось порядка 400 кг металла.
Сегодня на сайте городского управления культуры появилось изображение "Скамьи примирения".
Торжественное открытие арт-объектов пройдет 30 июня в 14 часов.
"Приглашаем молодоженов и влюбленные пары принять участие в этой церемонии, - сообщает управление культуры. – Можно будет сфотографироваться на новых скамейках и в специально оформленных по случаю фотозонах".
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