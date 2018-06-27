Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:26, 27 Июня 2018

ФОТО: Как будет выглядеть "Скамья примирения", которую установят возле Дворца бракосочетаний


По теме

Евросоюз надеется, что с Дмитриева снимут обвинения по уголовному делу о педофилии
27.06.18 12:53
Парфенчиков назвал идиотизмом ситуацию, когда родители вынуждены водить детей в разные школы
27.06.18 12:20
В Карелии незаконно брали деньги со школьников и их родителей, в том числе за туалетную бумагу
27.06.18 11:56
Все новости
Загрузка...

Ко Дню города в Петрозаводске, возле Дворца бракосочетаний, установят два новых арт-объекта. В городском управлении культуры показали один из них.

Ранее в городской администрации сообщили, что ко Дню города, 30 июня, на площадке возле Дворца бракосочетаний на средства спонсоров установят две уличных скамьи авторской работы. Арт-объекты получили название "Скамья влюбленных" и "Скамья примирения", на их создание потребовалось порядка 400 кг металла.

Сегодня на сайте городского управления культуры появилось изображение "Скамьи примирения".


фото: управление культуры мэрии Петрозаводска

Торжественное открытие арт-объектов пройдет 30 июня в 14 часов.

"Приглашаем молодоженов и влюбленные пары принять участие в этой церемонии, - сообщает управление культуры. – Можно будет сфотографироваться на новых скамейках и в специально оформленных по случаю фотозонах".

По теме

Евросоюз надеется, что с Дмитриева снимут обвинения по уголовному делу о педофилии
27.06.18 12:53
Парфенчиков назвал идиотизмом ситуацию, когда родители вынуждены водить детей в разные школы
27.06.18 12:20
В Карелии незаконно брали деньги со школьников и их родителей, в том числе за туалетную бумагу
27.06.18 11:56
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-06-27 12:48:45
Наручники забыли!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба

Аналитика

25.06.2018 15:50
Политкухня
Почему у нас отбирают пенсии 13
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 4
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 35
21.06.2018 09:48
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2018 10:23
Личное мнение
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
С каждым годом отставание Карелии от лидеров модернизационных преобразований становится все более ощутимым, считает политолог Олег Реут.
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»