ФОТО: Как будет выглядеть "Скамья примирения", которую установят возле Дворца бракосочетаний

Ко Дню города в Петрозаводске, возле Дворца бракосочетаний, установят два новых арт-объекта. В городском управлении культуры показали один из них.

Ранее в городской администрации сообщили, что ко Дню города, 30 июня, на площадке возле Дворца бракосочетаний на средства спонсоров установят две уличных скамьи авторской работы. Арт-объекты получили название "Скамья влюбленных" и "Скамья примирения", на их создание потребовалось порядка 400 кг металла.

Сегодня на сайте городского управления культуры появилось изображение "Скамьи примирения".



фото: управление культуры мэрии Петрозаводска

Торжественное открытие арт-объектов пройдет 30 июня в 14 часов.

"Приглашаем молодоженов и влюбленные пары принять участие в этой церемонии, - сообщает управление культуры. – Можно будет сфотографироваться на новых скамейках и в специально оформленных по случаю фотозонах".