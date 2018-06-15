Возле Дворца бракосочетаний в Петрозаводске появится "Скамья примирения"

Два новых арт-объекта появится в Петрозаводске ко Дню города, сообщает мэрия.

На площадке возле Дворца бракосочетаний хотят установить две уличные скамьи авторской работы.

"Изготовленные из металла методом ручной ковки "Скамью влюбленных" и "Скамью примирения" планируется смонтировать по обеим сторонам от парадной лестницы Дворца бракосочетания (улица Еремеева, 1)", - отмечают в администрации.

Торжественная церемония открытия новых арт-объектов состоится 30 июня.

"Скамьи, которые будут украшены элементами карельского орнамента, создаются и устанавливаются на средства спонсоров, решивших таким образом сделать Петрозаводску подарок ко Дню города. Одна из них уже изготавливается", - говорит директор городского Дома культуры Владимир Прикуль.

На создание скамеек потребуется порядка 400 кг металла.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске нашли спонсоров для создания еще одного арт-объекта - знака "Я люблю Петрозаводск".