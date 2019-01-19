ФОТО и ВИДЕО: Как прошли Крещенские купания в Петрозаводске

В карельской столице купель организовали на Онежской набережной.

В Петрозаводске обряд погружения в купель был организован на льду Онежского озера вблизи памятника Петру I на городской набережной. Массовые крещенские купания начались с торжественного богослужения и выстрела из пушки. Купания в проруби длились 23.00 18 января до 3.00 19 января.

Всего на территории Карелии были выделены 16 специально оборудованных мест в 11 районах и двух городских округах.

Обеспечивали правопорядок и безопасность Крещенских купаний сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

Как прошло Крещение в Карелии смотрите в наших фото- и видеорепортажах.