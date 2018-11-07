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Новости. Происшествия
12:10, 07 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Как устраняют аварию на Голиковке

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В Петрозаводске сотрудники коммунальщики устраняют аварию на теплосетях.

Напомним, 7 ноября в 8.40 в районе дома №3 по Лососинской набережной произошла авария на трубопроводе. Без тепла и горячей воды осталась Голиковка. Под отключение попали 181 жилой дом, 63 административных здания, 4 дошкольных учреждения, одна школа, пять больниц, одна поликлиника.

Всего под отключение попали около 30 тыс. человек. Аварийные бригады "ПКС-Тепловые сети" ведут восстановительные работы. Подключить потребителей планируется к 17.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-07 14:30:45
Мизантроп, надеюсь, что бригадир у них вон тот серьезный мужик без шапки с большими кулаками
кир
2018-11-07 13:09:34
Типичная наша жизнь в стране Советов.
Мизантроп
2018-11-07 13:57:03
кир, Найди на фото бригадира?
Гость
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