ФОТО: Как устраняют аварию на Голиковке

В Петрозаводске сотрудники коммунальщики устраняют аварию на теплосетях.

Напомним, 7 ноября в 8.40 в районе дома №3 по Лососинской набережной произошла авария на трубопроводе. Без тепла и горячей воды осталась Голиковка. Под отключение попали 181 жилой дом, 63 административных здания, 4 дошкольных учреждения, одна школа, пять больниц, одна поликлиника.

Всего под отключение попали около 30 тыс. человек. Аварийные бригады "ПКС-Тепловые сети" ведут восстановительные работы. Подключить потребителей планируется к 17.00.