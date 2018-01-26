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Новости. Общество
21:30, 26 Января 2018

ФОТО: Ким Кардашьян сделала голое селфи в блестящих трусиках и набрала 3,6 млн лайков

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Светская львица порадовала миллионную армию фанатов блестящим голым селфи. За 13 часов фото набрало 3,6 миллиона лайков и 54 тысячи комментариев.

Ким не перестаёт радовать 106 миллионов подписчиков голыми фотографиями. В этот раз она выложила сочное голое селфи топлес в "Инстаграм", пишет life.

Блестящий прикид Ким был подобран в соответствии с её последней коллекцией косметики, которая состоит из шиммеров и блёсток для тела. Специально для неё она проводила голую фотосессию, полностью покрытая блёстками.

Не так давно появились сами снимки, а также фото с бэкстейдж модели, где для некоторых кадров операторам и ассистентам приходилось держать конский хвост Ким и помогать справиться с другими вещами...

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