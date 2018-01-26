21:30, 26 Января 2018
ФОТО: Ким Кардашьян сделала голое селфи в блестящих трусиках и набрала 3,6 млн лайков
По теме
Загрузка...
Светская львица порадовала миллионную армию фанатов блестящим голым селфи. За 13 часов фото набрало 3,6 миллиона лайков и 54 тысячи комментариев.
Ким не перестаёт радовать 106 миллионов подписчиков голыми фотографиями. В этот раз она выложила сочное голое селфи топлес в "Инстаграм", пишет life.
Блестящий прикид Ким был подобран в соответствии с её последней коллекцией косметики, которая состоит из шиммеров и блёсток для тела. Специально для неё она проводила голую фотосессию, полностью покрытая блёстками.
Не так давно появились сами снимки, а также фото с бэкстейдж модели, где для некоторых кадров операторам и ассистентам приходилось держать конский хвост Ким и помогать справиться с другими вещами...
По теме
Выбор читателей
26.01.2018, 09:17
23.01.2018, 10:24
20.01.2018, 10:19
21.01.2018, 13:40
23.01.2018, 10:51
26.01.2018, 10:18
Аналитика
24.01.2018 16:45
Обществоведение
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
23.01.2018 09:49
22.01.2018 16:19
17.01.2018 14:25
17.01.2018 11:00
Чтиво
26.01.2018 09:17
Без политики
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
23.01.2018 13:50
19.01.2018 10:14
17.01.2018 09:43
Комментарии