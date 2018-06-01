ФОТО: Кончита Вурст стала блондинкой

Победительница "Евровидения-2014" осветлила волосы и бороду.

Бородатая женщина Кончита Вурст (под личиной которой скрывается австрийский певец Том Нойвирт) радикально сменила имидж, рассказывает "Комсомольская правда". Еще недавно победительница "Евровидения" ходила с длинными и черными, как смоль, локонами. Теперь же Кончита - коротко стриженная блондинка с большой татуировкой на спине. Наколку исполнительница продемонстрировала, облачившись в длинное полосатое платье с открытой спиной. Кончита осветлила и бороду, приблизив ее цвет к тону волос.

В таком виде Том Нойвирт появился в Вене на Балу жизни - благотворительном мероприятии, устраиваемом для сбора средств на борьбу ВИЧ-инфекцией. Сам Том не так давно публично признался, что является носителем ВИЧ.

Напомним, Кончита Вурст победила на "Евровидении" в 2014 году в Копенгагене. "То ли девочка, то ли виденье" с густой растительностью на лице выиграла конкурс с огромным отрывом от остальных - Европа дружно проголосовала за фрика, совершенно проигнорировав музыку.

В прошлом году Том Нойвирт сделал неожиданное заявление в прессе: исполнитель намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.

- В образе той женщины, с которой я победил на "Евровидении", я всего уже достиг, - рассказал Том Нойвирт в интервью газете Die Welt. – И мне больше с ней не по пути. Я думаю над появлением совершенно новой творческой личности, поэтому должен убить Кончиту Вурст. Сейчас я ищу варианты, которые подойдут мне лучше всего. Именно поэтому Том и взбунтовался против Кончиты.

Правда, с тех пор Кончита так и не исчезла: певец по-прежнему работает под этим именем. Под псевдонимом Кончита Вурст Нойвирт, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, выступает с 2011 года. Он даже придумал ей собственную биографию: мол, Кончита родилась в Колумбии, но выросла в Германии. Вурст (по немецки – колбаса) влюбилась в танцора жанра бурлеска Жака Патриака и вышла за него замуж. Том не просто выступает в образе бородатой женщины, но и ведет двойную жизнь: у него даже два Инстаграма, один из которых он ведет от имени Кончиты, второй – от своего собственного.

Публикация от conchita (@conchitawurst) 1 Июн 2018 в 3:48 PDT

Публикация от conchita (@conchitawurst) 30 Май 2018 в 12:54 PDT