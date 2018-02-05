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Новости. Общество
20:20, 05 Февраля 2018

ФОТО: "Крупненькая" Волочкова запрягла возлюбленного

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Новый избранник прокатил балерину на санках; подписчики решили, что он надорвался.

Скандальная балерина Волочкова решила вспомнить детские забавы и запрягла своего нового возлюбленного в санки, рассказывает eva.ru. Мужчина, прилагая немалые усилия, прокатил Анастасию по улицам поселка. Пользователи сети искренне пожалели его и напомнили балерине, что взрослой женщине не пристало так себя вести.

Анастасия Волочкова уже не стесняется показывать своего нового возлюбленного Михаила, демонстрируя всем свое вновь обретенное счастье. Мужчина много времени проводит в особняке балерины и развлекает свою даму всеми доступными средствами.

В снежную погоду Анастасия захотела погулять на улице и, вспомнив детство, решила прокатиться с ветерком на санках. Сама она в роскошной белой шубе уселась в излюбленный детский транспорт, а молодой человек, прилагая немалые усилия, потащил санки за собой на веревке.

Их веселое времяпрепровождение было снято на видео и впоследствии опубликовано на странице светской львицы.

После просмотра видеоролика с домашними развлечениями некоторые пожелали Насте и ее молодому человеку любви. Однако многие вспомнили, что Волочкова не девочка, а крупная дама, которой уже за сорок лет. И такой груз на санях везти – задача не из легких. Они пожалели бедного жениха и пристыдили Анастасию за несерьезное поведение.

"Хоть бы Мишанька спинку себе не надорвал! Девочка-Настенька крупненькая!", "Я бы своего мужчину не стала так напрягать. По-моему, это слишком... Он же не лошадь, в конце концов", "Настя, как ты поместилась в эти санки", "Малый надорвался, сто пудов", "Это кто-то из обслуги! За такое катание чаевые, небось, приличные", "Тю, взрослая женщина, а впала в детство".

Несмотря на то что жизнь экс-примы довольно часто критикуют, советуя, что делать и как себя вести в самых разных жизненных ситуациях, сама Анастасия еще не определилась со своим отношением к хейтерам. В ответ на активную деятельность недоброжелателей балерина то закрывает комментарии, не желая слушать весь этот поток нравоучений, то посвящает им видеозаписи, заверяя, что их нелестные высказывания ее совершенно не волнуют.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Доn Pеdrо
2018-02-05 20:30:43
да ладно вам ахинею нести...Ничего он там не напрягался...
Гость
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