ФОТО: Ксению Бородину осудили за накладные ресницы ее восьмилетней дочки

Телеведущая Ксения Бородина подверглась критике из-за фотографии дочерей, которую выложила в личном блоге.

Ксения поделилась снимком, на котором Теона и Маруся позируют возле новогодней ёлки, пишет Cosmo. Бородина рассказала, что ее семья живет в Подмосковье, недалеко от леса. Звезда отметила, что трепетно относится к природе и никогда не бросит мусор мимо урны. К этому она приучает и дочерей. "С раннего детства и девочек своих учила правилу — "природу надо беречь!" Поэтому я очень рада, что за последнее время нелегальных вырубок лесов стало в разы меньше, а на месте пустырей активно стали выращивать новые деревья. Надеюсь, так будет всегда. На фото искусственная елочка", — написала Ксения.

Многие подписчики похвалили Бородину за ее отношения к природе, однако были те, кот больше внимания обратили на накрашенные глаза и накладные ресницы восьмилетней Маруси.

"На фото не только искусственная ёлочка, но и искусственные ресницы старшей доченьки. Только вот зачем это вообще?", "Делать макияж ребенку в таком возрасте – это перебор!", "У Мару накладные ресницы?", "Зачем клеить ресницы ребенку?", — осудили Бородину подписчики.