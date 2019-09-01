ФОТО: Любители бега соревновались в Кондопоге

В Карелии праздник открытия училища Олимпийского резерва начался с массового забега.

Праздник, посвященный открытию государственного училища Олимпийского резерва, начался в Кондопоге на площадке у Ледового дворца с массового забега.

Для любителей бега были подготовлены дистанции на 1 км и 10 км.

Все участники и гости праздника получили медали с символикой учреждения и памятные подарки и сувениры, сообщается в паблике Республика Карелия.