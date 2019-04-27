ФОТО: Лодка-кижанка стала эмблемой празднования Дня Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков утвердил эмблему празднования Дня республики Карелия и сообщил об этом в соцсети.

Парфенчиков разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" изображение эмблемы праздника и сообщил, что утвердил предложенный эскиз.

"Утвердил эмблему празднования Дня Республики Карелия. Центральным ее элементом стала традиционная лодка «кижанка», издревле покорявшая суровые просторы наших озер. А традиционный элемент народного деревянного зодчества Медвежьегорского района – кровельный лемех нашел свое отражение в волнах, на которых качается лодка-кижанка. На парусе из льняного полотна с кистями изображен знак солнца – главный элемент заонежской вышивки", - написал Парфенчиков.

"Праздновать 99-летие Республики Карелия мы будем в Медвежьегорске 24 августа", - напомнил губернатор.