ФОТО: Маленький ребенок пострадал после взрыва газового баллона в Карелии

В поселке Калевала сдетонировал газовый баллона, пострадал ребенок, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, 13 марта в 19.45 произошел пожар в жилом доме в поселке Калевала.

"Возгорание произошло по причине того, что жильцы дома проводили работы внутри помещения по отогреванию 5-литрового газового баллона, который поставили около отопительной печи, вследствие чего баллон сдетонировал", - говорится в сообщении.

В результате детонирования газового баллона были выбиты оконные блоки и повреждены брусчатые стены на площади 1,5 кв. м.

В результате пожара пострадал ребенок 2016 года рождения, который был направлен в Калевальскую ЦРБ с повреждениями легкой тяжести (незначительные ожоги лица 1-2 степени).

По факту пожара провидится проверка надзорными органами.