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Новости. Происшествия
09:50, 14 Марта 2019
фото: МЧС Карелии

ФОТО: Маленький ребенок пострадал после взрыва газового баллона в Карелии

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В поселке Калевала сдетонировал газовый баллона, пострадал ребенок, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, 13 марта в 19.45 произошел пожар в жилом доме в поселке Калевала.

"Возгорание произошло по причине того, что жильцы дома проводили работы внутри помещения по отогреванию 5-литрового газового баллона, который поставили около отопительной печи, вследствие чего баллон сдетонировал", - говорится в сообщении.

В результате детонирования газового баллона были выбиты оконные блоки и повреждены брусчатые стены на площади 1,5 кв. м.

В результате пожара пострадал ребенок 2016 года рождения, который был направлен в Калевальскую ЦРБ с повреждениями легкой тяжести (незначительные ожоги лица 1-2 степени).

По факту пожара провидится проверка надзорными органами.

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Комментарии

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Иван
2019-03-14 10:42:07
Ужас, в каких халупах на севере живут люди. Нищета в богатейшей стране.
Гость
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