ФОТО: Место для поцелуев в Петрозаводске не пустует

Петрозаводчане с удовольствием сегодня целуются на Левашовском бульваре, сообщает "Молодежка ОНФ".

Акция команды "Молодежки ОНФ" пользуется популярностью в День семьи, любви и верности. По словам активистов, место для не пустует: петрозаводчане охотно целуются.

Напомним, команда "Молодежки ОНФ" в Карелии проводит акцию "Время поцелуев".

Всем жителям Петрозаводска предлагается посетить символическое "Место поцелуев" на Левашовском бульваре у Ротонды с 11 до 14 часов.

"Каждому частнику акции будет вручен специальный сертификат и фотография на память", - пообещали организаторы акции.