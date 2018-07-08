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Новости. Общество
13:06, 08 Июля 2018
фото: фото "Молодежка ОНФ" в Карелии

ФОТО: Место для поцелуев в Петрозаводске не пустует

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Петрозаводчане с удовольствием сегодня целуются на Левашовском бульваре, сообщает "Молодежка ОНФ".

Акция команды "Молодежки ОНФ" пользуется популярностью в День семьи, любви и верности. По словам активистов, место для не пустует: петрозаводчане охотно целуются.

Напомним, команда "Молодежки ОНФ" в Карелии проводит акцию "Время поцелуев".

Всем жителям Петрозаводска предлагается посетить символическое "Место поцелуев" на Левашовском бульваре у Ротонды с 11 до 14 часов.

"Каждому частнику акции будет вручен специальный сертификат и фотография на память", - пообещали организаторы акции.

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