ФОТО: Многодетной семье из Медвежьегорска подарили микроавтобус

Семье Рындиных, воспитывающих 10 детей, сделали шикарный подарок на День Республики Карелия.

Как пишут в паблике "Республика Карелия", многодетная семья сегодня стала обладателем нового Hyundai H-1. Ключи от автомобиля Надежде и Алексею Рындиным вручил глава республики на одной из площадок, где проходят праздничные мероприятия.

Автомобиль пригодится в беспокойном хозяйстве Рындиных. Семья, где самому старшему ребенку 22 года, а младшему 10 лет, живет в Медвежьегорске в собственном доме. На участке выращивают зелень, держат курочек-несушек. Надежда с 2011 года является индивидуальным предпринимателем: шьет одежду и делает для нее аксессуары. Алексей работает пожарным.

Артур Парфенчиков пообещал, что вручение автомобилей многодетным семьям будет традиционным в День республики.