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Новости. Общество
11:49, 28 Января 2019
фото: Арина Степенная

ФОТО: На арт-площадке ледового катка в Губернаторском парке прошёл фестиваль традиционных ремесел

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Праздник "Уютная Карелия", прошедший на ледовом катке в Губернаторском парке 27 января, собрал множество  гостей, которые участвовали в квестах, эстафетах, флеш-мобах, традиционных танцах с хороводами и удивительном перформансе — вязании самого длинного карельского шарфа.

Каждый желающий мог взять большие, длиной в один метр деревянные спицы, и провязать несколько рядов. Вместо ниток волонтеры предложили использовать уже бывшие в употреблении разноцветные отрезы ткани - получился не просто шарф, а эко-символ, пропагандирующий вторичное использование сырья.

Для освещения одного из самых заметных волонтерских проектов пришли учащиеся официальной программы дополнительного образования "Школа медиа-волонтеров", реализуемой Карельским центром развития добровольчества и ДЮЦем. Работа на арт-площадке стала их первым практическим занятием, во время которого они приобрели навыки интервьюирования и фотографии под чутким руководством наставника "Доброцентра 10" Дарьи Егоровой:

— Сегодня ребята вышли на своё первое практическое занятие, чтобы рассказать о проекте "Добрый каток": о добровольцах, которые его организуют, и гостях, для которых уже стало семейной традицией ходить в воскресенье на каток в Губернаторский парк. Ребята из "Школы медиа-волонтеров" отметили особую доброжелательную атмосферу, которая здесь царит. По итогам ученики должны написать текст, лучший мы опубликуем в группе "Доброцентра 10", и, возможно,  в СМИ.

3 февраля состоится праздник "Щедрая Карелия", во время которого пройдет фестиваль благотворительности горожан "Снеж’Ок", презентация благотворительных организаций Карелии, ярмарка рукотворных изделий, эстафеты-конкурсы на льду и будет открыт веревочный городок от скаутов

Ждем всех любителей зимних видов спорта в следующее воскресенье с 13.00 до 15.00 на катке Губернаторского парка.

Больше фото Арины Степенной здесь.

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