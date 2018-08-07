ФОТО: На Беломорских петроглифах поселился лисенок

Почти каждый день Рыжик выходит на скалу к туристам.

На своей странице в соцсети петрозаводчанин Дмитрий Ростовский сообщил, что на Беломорских Петроглифах (на Залавруге) появился лисенок.

"Почти каждый день Рыжик выходит на скалу, чтобы повеселить народ".