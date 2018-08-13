ФОТО: На гору Сампо туристы забираются ползком – лестница разломана, гвозди торчат

Путешествующие по Карелии туристы рассказали о неудовлетворительном состоянии знаменитого объекта "Гора Сампо".

Гостей поразило состояние туристического объекта – знаменитой горы Сампо, которая находится в Кондопожском районе Карелии, в 37 километрах от Петрозаводска.

"На гору Сампо забирались ползком, потому что все разломано. Машины останавливаются. Туристические автобусы останавливаются. А там все сломано. Лестница разрушена, гвозди торчат", - поделились впечатлениями с нашей редакцией туристы, побывавшие на горе Сампо в минувшие выходные.

Напомним, гора Сампо, в честь чудо-мельницы из карело-финского эпоса "Калевала", свое необычное название получила в 60-е годы прошлого века. В этих местах проходили съемки советско-финского кинофильма "Калевала". Съемочная группа выбрала эту гору в качестве натуры для фильма. Отсюда открываются потрясающие виды на окрестности. Съемки закончились, а название прижилось.

Гора Сампо в Карелии по праву считается энергетически сильным местом. По преданию, любое, даже самое заветное желание, загаданное здесь, обязательно сбудется. Поднявшись на вершину этой горы, можно насладиться великолепной панорамой вековых лесов и чередой островов на озере Кончезеро.