ФОТО: На премьеру фильма "Лето" не все пришли одетыми

По красной дорожке в Каннах прошлась дама "без верха".

Мода на голые платья выходит на новый уровень - на премьере фильма "Лето" появилась девушка с полностью открытой грудью, рассказывает "Лайы". Гостья позировала фотографам на красной дорожке и была явно довольна своим откровенным нарядом.

Авторы издания Huffington Post предположили, что откровенный наряд мог стать результатом "несчастного случая" - девушка просто не заметила, что её бюст выскочил из декольте.

Впрочем, поверить в эту версию непросто - дизайн вечернего костюма явно не предполагает закрытой груди.

Имя полуголой незнакомки осталось секретом. Неизвестно, была ли она в числе приглашенных режиссером или же просто достала билет на премьеру.

Новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето" повествует о начале творческого пути Виктора Цоя. Главную роль в картине исполнил корейский актер Тео Ю.