ФОТО: На радость детям пожарные Карелии спасли собаку, провалившуюся в колодец

В Пудоже спасатели помогли детям из центра реабилитации достать собаку, провалившуюся в глубокий колодец.

Как сообщается в паблике "Центр помощи детям №6" в Пудоже, 30 июня воспитатель отделения социальной реабилитации были на вечерней прогулке с детьми, и один из воспитанников услышал странный лай собаки.

Ребята с воспитателем подошли ближе и увидели, что в люк упала собака. Воспитатель позвонила в пожарно-спасательную службу Пудожа, откуда и пришла помощь.

"Мы с детьми выражаем огромную благодарность за неравнодушие сотрудников пожарно-спасательной службы не только к людям, попавшим в беду, но и к животным! Вы подаёте положительный пример нашим детям", - написала сотрудница центра в благодарность спасателям.