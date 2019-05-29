ФОТО: На складе в Петрозаводске произошел пожар

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Складское помещение загорелось на Шуйском шоссе 28 мая, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.56 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе нескольких десятков человек привлекались для ликвидации пожара повышенной сложности в складском помещении на Шуйском ш., 20. В 18.15 пожар ликвидирован.
По информации ЕДДС, повреждена обшивка помещения и имущество на общей площади 100 кв м.
Причина – аварийный режим работы электрооборудования.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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