ФОТО: На складе в Петрозаводске произошел пожар

Складское помещение загорелось на Шуйском шоссе 28 мая, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.56 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе нескольких десятков человек привлекались для ликвидации пожара повышенной сложности в складском помещении на Шуйском ш., 20. В 18.15 пожар ликвидирован.

По информации ЕДДС, повреждена обшивка помещения и имущество на общей площади 100 кв м.



МЧС Карелии

Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются.



МЧС Карелии

Погибших и пострадавших нет.