ФОТО: На трассе в Карелии погиб лось

Инцидент произошел на днях в Прионежском районе.

В группе "ДТП ПТЗ" появилась информация о том, что около деревни Половина на днях был сбит лось.

Мужчина сообщил, что когда проезжал мимо, лось еще был жив.

В комментариях к посту появилось фото сбитого животного.

По информации ГИБДД, в ДТП никто, кроме лося, не пострадал.