09:46, 27 Ноября 2018
ФОТО: На трассе в Карелии в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа
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В Сегежском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник 26 ноября в 19.56 на 710 км автодороги "Кола" Сегежского района 30-летний водитель "ВАЗ-2115" (житель Сегежи), двигаясь со стороны Петрозаводска в Сегежу, в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем ISUZU.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.
С начала года на дорогах Карелии в 697 ДТП погибли 64 человека. По причине выезда на полосу встречного движения в 27 ДТП 3 человека погибли.
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