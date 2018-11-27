ФОТО: На трассе в Карелии в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа

В Сегежском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 26 ноября в 19.56 на 710 км автодороги "Кола" Сегежского района 30-летний водитель "ВАЗ-2115" (житель Сегежи), двигаясь со стороны Петрозаводска в Сегежу, в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем ISUZU.



Фото МЧС Карелии

Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.



Фото ГИБДД Карелии

С начала года на дорогах Карелии в 697 ДТП погибли 64 человека. По причине выезда на полосу встречного движения в 27 ДТП 3 человека погибли.