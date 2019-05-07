ФОТО: На улицах Беломорска появились жизнеутверждающие объявления

В Карелии неизвестные расклейщики объявлений советуют местным жителям не держать зла и выпить кофе.

Паблик в соцсети "Вконтакте" "Беломорск | Официальная группа" сообщает, что в городе появились объявления, при помощи которых неизвестные авторы вселяют в прохожих оптимизм.

Текст одного из них гласит: "Не держите зла! Держите шарики". А надпись в уголке листа сообщает читателю, что он "хороший и лучший".

Другое объявление предлагает жителям Беломорска остановиться и выпить кофе.