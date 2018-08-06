ФОТО: Наряд Бритни Спирс шокировал фанатов

А само выступление поп-дивы у шеста назвали провалом.

Поклонников популярной певицы Бритни Спирс шокировал ее новый образ.

Артистка вышла на сцену в нижнем белье в блестках.

36-летняя певица покрутилась у шеста. Критики назвали выступление полным провалом.