ФОТО: "Нет оптимизации школ. Дети важнее денег!"

Активисты КПРФ провели одиночные пикеты против закрытия школ в районах Карелии.

В Петрозаводске активисты КПРФ вышли к зданию правительства на проспекте Ленина, чтобы выразить свою позицию по поводу "оптимизации" образования, которую проводят республиканские власти.

На плакатах, которые держали в руках пикетчики, написано: "Нет оптимизации школ. Дети важнее денег!", "Себя оптимизируйте!", "Негде стало воровать, школы стали закрывать!", "Единая Россия" - партия уничтожения сельских школ", "Парфенчиков, в Москву уезжай, а школы не трогай!".

На сегодняшний день так называемая "оптимизация" образования, которую проводят власти республики, по сути означающая закрытие сельских школ, становится самой острой социальной проблемой в Карелии. На карте республики каждую неделю появляются новые "горячие точки", где возмущенные жители начинают объединяться для защиты своих прав. Проводятся народные сходы, записываются видео-обращения, собираются подписи против планов закрытия школ.

Напомним, ранее КПРФ призвала всех жителей республики, которые столкнулись с "оптимизацией", обращаться в республиканский комитет, чтобы вместе бороться против закрытия учреждений образования и здравоохранения не селе.