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Новости. Общество
14:13, 14 Февраля 2019

ФОТО: "Нет оптимизации школ. Дети важнее денег!"

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Активисты КПРФ провели одиночные пикеты против закрытия школ в районах Карелии.

В Петрозаводске активисты КПРФ вышли к зданию правительства на проспекте Ленина, чтобы выразить свою позицию по поводу "оптимизации" образования, которую проводят республиканские власти.

На плакатах, которые держали в руках пикетчики, написано: "Нет оптимизации школ. Дети важнее денег!", "Себя оптимизируйте!", "Негде стало воровать, школы стали закрывать!", "Единая Россия" - партия уничтожения сельских школ", "Парфенчиков, в Москву уезжай, а школы не трогай!".

На сегодняшний день так называемая "оптимизация" образования, которую проводят власти республики, по сути означающая закрытие сельских школ, становится самой острой социальной проблемой в Карелии. На карте республики каждую неделю появляются новые "горячие точки", где возмущенные жители начинают объединяться для защиты своих прав. Проводятся народные сходы, записываются видео-обращения, собираются подписи против планов закрытия школ.

Напомним, ранее КПРФ призвала всех жителей республики, которые столкнулись с "оптимизацией", обращаться в республиканский комитет, чтобы вместе бороться против закрытия учреждений образования и здравоохранения не селе.

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Комментарии

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Сеня
2019-02-14 15:24:31
Хе Хе , У нас судя по фото 4 коммуниста и осталось , и все вышли на баррикады . Прямо красные жилеты как в Париже . Массовость и масштабы впечатляют . Вождь то где ? И где пенсионер-депутат Шоттуев ? Ой , показушники !!
однозначно
2019-02-14 15:12:25
Пустозвоны активизировались. К чему бы это ?
Гость
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