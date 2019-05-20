ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском

Машина, объявленная в розыск как участница ДТП, в результате которого на Лососинском шоссе пострадали два подростка-велосипедиста, найдена, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня обнаружен автомобиль Mitsubishi Lancer красного цвета, водитель которого 19 мая в 18.25 совершил наезд на юных велосипедистов – 2002 и 2003 годов рождения, и скрылся с места происшествия, потеряв боковое зеркало.

Подростки получили травмы, им была казана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, по информации ГИБДД города.

Несмотря на то, что автомобиль найден, розыск водителя продолжается, отметили в ГИБДД.