ФОТО: Огромная грудь русской Кардашьян

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Квитко показала новое горячее фото с пляжа.
Модель российского происхождения Анастасия Квитко, которая живет в Штатах и прославилась за счет своей нестандартной фигуры снова показала поклонникам свои достоинства, рассказывает RenTV. У нее очень большие грудь и попа и очень тонкая талия, как у знаменитой американской модели Ким Кардашьян.
В "Историях" в своем микроблоге в Инстаграм она опубликовала кадры с пляжа, на которых демонстрирует свой роскошный бюст в крошечном бикини.
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