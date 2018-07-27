ФОТО: Огромная грудь русской Кардашьян

Квитко показала новое горячее фото с пляжа.

Модель российского происхождения Анастасия Квитко, которая живет в Штатах и прославилась за счет своей нестандартной фигуры снова показала поклонникам свои достоинства, рассказывает RenTV. У нее очень большие грудь и попа и очень тонкая талия, как у знаменитой американской модели Ким Кардашьян.

В "Историях" в своем микроблоге в Инстаграм она опубликовала кадры с пляжа, на которых демонстрирует свой роскошный бюст в крошечном бикини.